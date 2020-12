Le FC Séville s'intéresse à un joueur de Bundesliga

Aymen Barkok est l'un des jeunes joueurs dont on parle le plus en Allemagne, car il enchaîne les bonnes performances avec l'Eintracht Francfort, avec notamment un but magnifique face au Bayern Munich.

À 22 ans, il est devenu un joueur clé de l'équipe allemande en ce début de saison, le Marocain compte déjà deux buts et trois passes décisives avec les Aigles.

C'est pourquoi, selon le journal 'Bild', plusieurs clubs songeraient à le recruter. Le FC Seville en fait partie et son directeur sportif, Monchi, apprécie le profil du joueur.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club andalou, Barkok pourrait bientôt découvrir un nouveau championnat.