Le fils de Dennis Bergkamp en essai à Arsenal

Actuellement libre, Mitchel Bergkamp est à l'essai pour entrer dans les catégories de jeunes d'Arsenal. Si il arrivait à surprendre le staff, il pourrait bien avoir une opportunité de suivre les traces de son père dans le football anglais.

Il appartenait jusque là à Almere City, club d'Eredivisie, mais souhaite un nouveau défi.

"Mon père a joué à l'Inter et à l'Ajax, mais c'est à Arsenal qu'il s'est senti comme chez lui et j'aimerais pouvoir jouer dans ce club." a affirmé le jeune néerlandais.

A 22 ans, c'est le premier test de sa carrière, et cela pourrait changer sa vie. Sous les ordres de Per Mertesacker et Steve Bould en équipe de jeunes, il pourrait énormément progresser et pourquoi un jour, entrer en équipe première.