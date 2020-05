Le flou rÃ¨gne autour de Casemiro

Bien que le milieu de terrain brésilien Casemiro aurait été très proche de prolonger son bail avant la pause du football espagnol, il n'a pas encore été prolongé et il ne lui reste qu'un an de contrat.

Selon 'AS', Casemiro avait pratiquement tout prévu pour prolonger jusqu'en 2023 et avoir avec une augmentation de salaire substantielle, ce qui allait placer le Brésilien à proximité de Sergio Ramos et de Hazard, des joueurs les mieux payés de la Casa Blance.

Le coronavirus a chamboulé les plans des deux parties quant à la prolongation du joueur et il reste maintenant à voir si le Real Madrid sera disponible pour offrir les mêmes conditions, compte tenu du panorama européen actuel.

En revanche, il n'est pas nécessaire de demander à Zizou s'il considère le Tank comme intouchable. Ses actions le trahissent. Casemiro a été tellement indispensable au Marseillais que jusqu'à la pause du football, il était le plus utilisé (3 120 minutes), devant Ramos (3 033 minutes).