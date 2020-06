"Le football a encore été injuste avec nous"

Le FC Barcelone a une fois de plus été tenu en l'échec, cette fois-ci contre le Celta Vigo (2-2). Les Catalans laissent échapper deux points dans la course au titre. Le Real Madrid pourra prendre deux longueurs d'avance dimanche, en cas de victoire face à l'Espanyol.

Setién, l'entraîneur du FC Barcelone, a des regrets... "Est-ce que le football a été injuste avec nous ? Je crois que oui", a-t-il déclaré.

"Nous avons contrôlé une grande partie du match, mais nous n'avons pas réussi à marquer plus de buts. Les conséquences ont été fatales, l'égalisation du Celta Vigo nous a fait beaucoup de mal. Nous n'avions pas la capacité de garder le ballon dans les dernières minutes. Celta s'est engagé à aller de l'avant et nous avons fait des choses que nous ne faisons pas normalement, nous avons reculé", a soufflé Setién.

"Il y a onze journées, on était premier avec deux points d'avance. Aujourd'hui, encore faut-il que notre rival gagne son match, mais ce sera lui qui sera devant avec deux points d'avance. On va avoir une marge d'erreur réduite, a déclaré Quique Setién. Il faut se dire qu'il faut tout gagner, car ton adversaire peut aussi tout gagner."

Sur la situation de Griezmann, remplaçant aujourd'hui, l'entraîneur a tenu à expliquer ses choix : "Je ne me fie pas au fait de savoir si les recrues sont chères ou peu chères. La semaine dernière, on a choisi un onze, et cette semaine un autre onze. La semaine dernière, on m'a demandé pourquoi Ansu Fati et Riqui Puig ne jouaient pas, pour citer un exemple, et cette semaine c'est Griezmann. Ce sont mes décisions, ce n'est pas facile de choisir."