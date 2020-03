Le football européen se met en quarantaine

Le football subit aussi la dure loi du coronavirus et de la crise sanitaire provoquée par le virus. Tout le sport européen, pour le moins les grandes compétitions européennes, se protègent contre le COVID-19.

La Serie A italienne a été le premier changement à prendre des mesures face au nombre grandissant de cas dans le nord du pays. Malgré les pressions des organismes, après les premiers reports et le déroulement de matches à huis clos, comme le Juventus-Inter, le gouvernement a décidé de suspendre la compétition jusqu'au 3 avril.

Le championnat italien a été suivi par la Liga. Le championnat espagnol avait d'abord décider de jouer les deux prochaines journées à huis clos, avant de suspendre toutes les rencontres. Le Real Madrid est en quarantaine à la suite d'un cas confirmé dans l'équipe de basket du club. Certains affirment que la Liga ne reprendra pas après les mesures prises par le gouvernement et les différentes communauté autonomes.

En Premier League, le City-Arsenal a d'abord été reporté avant de miser sur un week-end sportif avec public. Mais la contagion de Mikel Arteta et de Callum Hudson-Odoi a changé la donne. La Premier League a rapidement réagi et a décrété la suspension des deux prochaines journées.

Le football amateur s'est arrêté en France ce jeudi, avant que la LFP ne confirme vendredi la suspension de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre.

En Allemagne, la Bundesliga a décidé de stopper la compétition entre le 17 mars et le 03 avril prochain. Les Allemands devaient initialement jouer ce week-end, ce qui avait provoqué la colère des joueurs. Mais la Bundesliga a finalement fait marche arrière et a suspendu la 26ème journée de championnat.

Sur la scène européenne, les équipes ont d'abord été contraintes de jouer à huis clos, comme le match entre Valence et l'Atalanta ou encore le PSG et Dortmund. Finalement, les matches entre Manchester City et le Real Madrid, et entre la Juventus et Lyon ont été reportés. L'UEFA a enfin décidé de repousser les matches de Ligue des Champions, d'Europa League et de Youth League prévus la semaine prochaine. La tenue de l'Euro tient elle toujours sur un fil.

Toutes les informations sur la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, en direct.