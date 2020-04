Actuellement le monde entier ou presque la totalité du monde est paralysé en raison du COV-19, un virus qui touche tous les pays et ne cesse de progresser. L'Italie et l'Espagne sont les deux pays les plus touchés par le virus, avec plus de 20 000 morts.

Antoine Griezmann, joueur du FC Barcelone s'est livré sur cette période difficile lors d'un chat organisé avec ses fans.

"Le confinement se passe bien. Le football me manque énormément, mais vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas quand la compétition reprendra, ni l'entraînement. Mais on a le temps de jouer à beaucoup de choses, ce sera comme ça pendant encore au moins 30 jours de plus", a relaté le tricolore.

Griezmann a aussi dit qu'il passe son temps à jouer Football Manager.