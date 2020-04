Le football russe suspendu jusqu'au 31 mai

Après avoir été l'un des championnats les plus tardifs à arrêter le football face à la pandémie de Covid-19, la Russie a décidé de ne plus prendre de risque et de repousser la date de la reprise.

Suspendu dans un premier temps jusqu'au 11 avril, la Fédération russe a jugé bon de prolonger la suspension, et ce jusqu'au 30 mai et l'a annoncé dans un communiqué.

Pour le moment, le président du championnat a assuré que le pays ne songeait pas à un arrêt définitif de la saison. Toutes les compétitions de football du pays vont connaître le même sort.

Un peu plus tôt dans la journée, on apprenait que le Spartak Moscou avait pris la décision de baisser de 40% les salaires des joueurs de l'équipe pour éviter des pertes importantes.