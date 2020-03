Le football s'arrête aussi en République Tchèque, Danemark, Roumanie, Suisse et Lituanie

L'épidémie COVID-19 continue de se propager en Europe. Le virus a contraint l'arrêt de plusieurs championnats dans le monde entier, surtout en Europe.

Ce jeudi plusieurs matches ont eu lieu pour l'Europe League, surement les derniers jusqu'à nouvel ordre.

Le Dannenark a suivi les conseils de l'OMS, et a suspendu tout évènement sportif. La République Tchèque ainsi que la Roumanie, Suisse et Lituanie ont aussi décidé de suivre l'exemple du Danemark et de suspendre toutes les compétitions.