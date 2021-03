Le footballeur qui a profité du confinement pour devenir écrivain

Profiter au maximum de son temps en confinement. C'est ce qu'a fait le joueur brestois Paul Lasne quand il était chez lui. Confiné, il a écrit un livre, qui a été publié le 1er février.

'MurMures' a été publié lundi et, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le football n'est pas l'un des sujets abordés dans le livre.

Lasne a expliqué que dans le supermarché, il avait remarqué "une atmosphère tendue" et que "quelque chose se passait". "Ma femme m'a soutenu et m'a encouragé à écrire un peu tous les jours", a-t-il déclaré à l''AFP'.

'MurMures' est un recueil de 40 textes, dont des chroniques et des poèmes, dans lesquels il explique son expérience de l'enfermement provoqué par la COVID-19.

"On peut faire un parallèle. Le joueur de foot réinvente chaque jour son sport. Même si tous les matchs se jouent à onze contre onze sur le même terrain, chaque action est réinventée. Avec l’écriture, c’est pareil. Il y a toujours les mêmes mots qui sont là, mais on peut les associer de mille manières différentes.", a-t-il expliqué pour 'So Foot'.