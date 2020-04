Le geste classe de Zidane à un hôpital d'Algérie

Zidane, comme beaucoup d'autres joueurs de l'élite du football national et international, montre sa solidarité avec ceux qui sont le plus dans le besoin dans cette crise.

En plus d'avoir accepté une réduction de salaire avec le Real Madrid, l'entraîneur français s'est souvenu de son pays d'origine, l'Algérie, et a collaboré avec l'hôpital de la Wilaya de Bejaia, lieu de naissance de ses parents.

Ainsi, le Français a fait don de cinq kits de réanimation, de respirateurs, de moniteurs et d'autres matériels médicaux par l'intermédiaire de sa fondation.

L'Algérie, qui par sa proximité avec l'Europe souffre de manière importante de la pandémie avec 1700 infectés et plus de 200 morts.