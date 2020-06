Le geste de soutien de Marcus Thuram à George Floyd

L'assassinat de George Floyd par un policier a fait le tour du monde et a révolté toute une communauté, qui lutte au quotidien contre le racisme. Et le monde du football a aussi tenu à rendre hommage à Floyd. Weston McKennie, lors de Schalke-Werder, avait porté un brassard pour que justice soit faite, et Marcus Thuram a lui aussi tenu à rendre hommage à l'Américain.

Peu avant la pause lors du match contre l'Union Berlin, l'attaquant français du Borussia Mönchengladbach a inscrit le deuxième but sur une passe de Pléa. Le fils de Lilian a ensuite mis un genou à terre, tête baissée.

Le geste n'est pas ordinaire et va dans le sens d'un mouvement activiste de 'Black Lives Matter', et qui avait déjà été vu en NBA ainsi qu'en NFL aux Etats-Unis.