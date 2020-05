Le golfeur Bale fait encore des siennes

Dans une discussion improvisée avec le Youtubeur Erik Anders Lang, Gareth Bale était revenu sur sa passion pour le golf, qui a souvent été montrée du doigt, en Espagne et ailleurs.

"Ça ne devrait pas être un problème pour moi de jouer au golf, mais ça l’est. Beaucoup de gens ont un problème avec le fait que je joue au golf. Je ne sais pas pour quelle raison, j’en ai parlé souvent avec les médecins et tout le monde me dit qu’il n’y a aucun problème", avait alors expliqué le Gallois.

Du coup, l’attaquant du Real Madrid s’en amuse et joue la provocation à l'entraînement des Merengue.

Incredible shithousery from Gareth Bale by doing a golf pose during a Real Madrid training session pic.twitter.com/73JGfHRyfw