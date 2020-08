Noël Le Graët a une nouvelle fois défendu la décision d'arrêter définitivement la Ligue 1 au printemps dans une interview accordée au Parisien. Le président de la FFF a même estimé que cela avait permis aux deux clubs français encore engagés en Coupes d'Europe de profiter de leur fraîcheur.

"Les deux équipes ont fait des matchs de très haut niveau. Lyon a été exceptionnel contre City et les joueurs PSG ont montré qu'ils avaient une condition physique et un moral à toute épreuve. C'est très mérité pour nos deux clubs", a-t-il tout d'abord salué alors qu'il s'agit de la première fois que deux clubs tricolores sont dans le dernier carré de la Ligue des champions.

Avant de poursuivre, à propos de la fin du championnat : "On ne peut pas dire qu'ils étaient tous contents de ne pas jouer, mais force est de constater qu'ils se sont très bien préparés. Le PSG et l'OL ont bien profité du repos et ont mis en place un deuxième cycle de préparation physique exemplaire. Et comme mentalement et techniquement, ils n'ont rien à envier à qui que ce soit, cela s'est très bien passé."

Enfin, Le Graët s'est prêté au jeu des pronostics avant les deux affiches franco-allemandes qui se profilent. Avec espoir. "Peu de personnes auraient parié sur la victoire de Lyon samedi soir. La victoire du PSG est peut-être une moins grosse surprise", a-t-il analysé.

"Mais j'ai trouvé les deux équipes à la hauteur, très bien organisées. On peut imaginer qu'elles vont bien préparer leurs demi-finales donc qui sait…"