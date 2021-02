Le Graët pas tendre avec Benzema

Cela fait presque six ans que Karim Benzema a été appelé pour la dernière fois en équipe de France. Pendant ce temps, les Bleus n'ont pas manqué le joueur du Real Madrid.

Avec une Coupe du monde et une étoile supplémentaire, le président de la Fédération française de football a déclaré sans détour que l'équipe de Deschamps n'avait pas besoin de Benzema.

Nöel Le Graët, dans une interview donnée à 'FranceInfo', a précisé qu'il ne voyait plus l'attaquant français sous le maillot des Bleus.

Les Bleus n'ont plus besoin de Benzema. C'est un joueur qui continue d'enthousiasmer et quand je le vois jouer, vraiment je me régale", a déclaré Nöel Le Graët.

D'autre part, Nöel Le Graët a déjà déclaré qu'il ne jouera pas non plus aux Jeux : "Nous étions champions du monde et il n'a pas joué".