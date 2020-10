Le Graët : "Pogba est considéré par tous comme un leader"

Selon 'The Sun', Paul Pogba aurait décidé de ne plus porter le maillot français après les propos du président de la République, Emmanuel Macron. Une information démentie ce lundi par le joueur.

Le milieu tricolore peut toutefois compter sur le soutien du président de la Fédération Française de France, Noël Le Graët.

"Paul a débuté avec nos sélections de jeunes à l’âge de 16 ans, en 2010. Il en a désormais 27 et compte 72 sélections en équipe de France. Au sein de notre équipe championne du monde, Paul est considéré par tous comme un leader, toujours animé par une énergie positive au service du collectif. C'est un coéquipier généreux, solidaire, bienveillant et tolérant. Son attachement au maillot de l'équipe de France est profond et exemplaire. Tenter de le remettre en cause, c'est se méprendre totalement sur ses valeurs et sa personnalité."