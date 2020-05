Le Graët recadre Aulas

Dans une interview accordée à 'Canal+', le président de la fédération française de football a commenté l’attitude dont fait montre Jean-Michel Aulas, le cacique lyonnais, depuis l’annonce de l’arrêt du championnat. Malgré l’amitié qui lie les deux hommes, le Breton a admis que le président des Gones allait trop loin dans la défense de son club.

Aulas estime que son club a été victime d’une injustice avec l’interruption de la Ligue 1 à la 28e journée et qui dessert totalement ses intérêts sur le plan sportif. Pour la première fois depuis 23 ans, la formation rhodanienne se voit notamment privée d’une participation à une Coupe d’Europe.

"Aulas va un petit peu trop loin"

"On se connait depuis tellement de temps, il me voit venir, je le vois venir. Par contre, il défend l'intérêt de son club avec trop de vigueur quelquefois, ces derniers temps il va un petit peu trop loin", a indiqué Le Graët. Une déclaration qu’il ne croyait pas avoir à tenir, vu qu'il avait confié il y a quelques semaines que JMA allait forcément devenir plus sage.

Le Graët a affirmé, par ailleurs, qu’il a conversé en personne avec Aulas pour essayer de lui faire entendre raison, mais sans réussite. "Je lui ai dit soit au téléphone soit par l'intermédiaire de la presse, mais il est pris dans l'envie de jouer cette Ligue des champions et il exagère un peu", a-t-il tonné.