"Le grand favori pour le titre, c'est Lille"

L'OL réalise une belle saison après s'être imposé face à Bordeaux (2-1), Malgré ce succès et une deuxième place, pour le coach lyonnais, Rudi Garcia, le leader, Lille, reste "le grand favori pour remporter le titre".

'Le sprint est encore loin, rien n'est fait, rappelle l'entraîneur de l'OL. On veut être sur le podium et il ne faut plus être que trois dans la course. Ce n'est pas le cas puisque Monaco est là. On n'est pas à l'abri du retour d'une équipe qui n'est pas dans les 4e et qui devrait l'être, normalement. Paris reste l'équipe qui a le potentiel le plus important. Le classement dit aujourd'hui que le grand favori, c'est Lille. On verra si ça change. Il reste tellement de matchs que beaucoup de choses vont changer. On est dans le bon wagon, il faut y rester." avant d'ajouter "C'est le classement qui dit ça. Et le plus gros potentiel, c'est Paris." a déclaré Rudi Garcia en conférence de presse.