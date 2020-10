Le grand jour de Gareth Bale

Après quatre journées de championnat, Tottenham est actuellement à la 7e place du classement. Les Spurs ont remporté deux rencontres, réalisé un match nul et perdu lors de la première journée contre Everton.

Tottenham a besoin de se montrer plus régulier, et aura besoin de montrer un visage différent contre West Ham ce dimanche. Et José Mourinho pourrait miser sur Gareth Bale à Londres aujourd'hui.

L'entraîneur portugais a confirmé le retour du joueur après ses quelques semaines d'indisponibilité en raison d'une blessure, et a révélé en conférence de presse que le Gallois devrait "probablement" jouer.

Une bonne nouvelle pour Gareth Bale qui fera son retour sur les terrains de Premier League pour la première fois depuis le 19 mai 2013. Il s'agissait de la dernière journée de la saison 2012-2013, avant qu'il ne quitte Tottenham pour Madrid.

L'international gallois avait dit au revoir en inscrivant le seul et unique but de la rencontre contre Sunderland pour offrir la victoire à son équipe. Reste à savoir s'il sera en mesure de réaliser un retour aussi étincelant que ses adieux en 2013.