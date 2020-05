Le grand retour du RC Lens en Ligue 1

Le peuple artésién est aux anges ! Le RC Lens, l’un des clubs historiques du football français, remonte en Ligue 1. L’annonce a été faite ce jeudi par la LFP, après l’arrêt définitif de la saison. Les Nordistes remontent en tant que seconds de la Ligue 2. Ils accompagnent Lorient, le leader et couronné champion de cette division.

Ces dernières années, le RCL avait plusieurs fois manqué l’accession à l’élite. En 2018/19, l’équipe avait même échoué en barrages face à Dijon. La longue attente a donc pris fin et on peut d’ores et déjà se délecter des belles ambiances dans l’enceinte de Bollaert, une fois que le football reprendra et que les supporters seront de retour dans les stades.

Les Sang et Or sont sous les commandes de Franck Haise depuis la fin du mois de février dernier, mais cet accomplissement est surtout celui de Philippe Montanier. L’ancien entraineur de Rennes était en place depuis 2018 et son limogeage n’enlève rien au mérite qu’il a dans cette montée.