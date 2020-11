Le groupe de la Juventus pour affronter Ferencvàros

Battue à domicile par le FC Barcelone de Lionel Messi lors de la 2e journée de Ligue des champions, la Juventus se déplace ce mercredi sur la pelouse de Ferencvaros.

Orpheline de Cristiano Ronaldo lors des deux premiers matchs de la compétition, la Vieille Dame pourra finalement compter sur les services de son serial buteur, guéri du coronavirus.

Giorgio Chiellini figure également parmi les joueurs convoqués par Andrea Pirlo.

Le groupe de la Juventus :

Szczesny, Pinsoglio et Buffon, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta et Riccio, Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova et Kulusevski, Ronaldo, Morata et Dybala