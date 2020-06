Le groupe du FC Barcelone pour affronter l'AtlÃ©tico Madrid

Le FC Barcelone doit se remettre sur de bons rails pour essayer de rattraper le Real Madrid mais devra faire tomber l'Atlético Madrid ce mardi, une équipe en pleine forme depuis la reprise.

Les Colchoneros ont gagné presque tous leurs matches depuis la reprise du football en Espagne et le Barça devra se méfier et éviter de perdre de nouveaux points dans la course au titre de Liga.

Pour l'occasion, Quique Setién a convoqué un total de 23 joueurs. À noter particulièrement le retour de Sergi Roberto. Le milieu de terrain était blessé lors des dernières rencontres et fera son retour mardi.

Frenkie de Jong, en revanche, n'est toujours pas disponible. Arthur Melo, malgré son transfert imminent, restera à Barcelone pour le reste de la saison et est donc logiquement convoqué.