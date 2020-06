Le groupe du FC Barcelone pour affronter le Celta Vigo en Liga

Arthur Melo, malgré les rumeurs d'un éventuel départ vers la Juventus, il fait partie des 23 joueurs convoqués par Quique Setién.

Le manager du FC Barcelone ne comprend pas ce qui se passe avec le joueur : "C'est anormal, le club ne m'a pas dit qu'il partait."

Cependant, le Barça ne pourra pas compter sur trois joueurs de taille pour affronter le Celta lors de la 32e journée de Liga.

Les blessés Frenkie de Jong et Sergio Roberto sont toujours indisponibles. L'entraîneur blaugrana ne pourra pas non plus compter sur Sergio Busquets, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Voici le groupe du FC Barcelone pour affronter le Celta :

Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Arthur, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Braithwaite, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, Araujo, Morer, Monchu - Cuenca.