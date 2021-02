Le groupe du PSG pour affronter NÃ®mes

Après sa défaite surprise contre Lorient ce week-end, le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à l'erreur s'il ne veut pas perdre encore plus de points dans la course au titre avec Lyon et Lille.

À l'occasion de la 23e journée de Ligue 1, Paris reçoit Nîmes ce soir au Parc des Princes. Mauricio Pochettino devra faire sans plusieurs de ses cadres dont Neymar, suspendu pour l'occasion.

Keylor Navas, Marquinhos et Ander Herrera sont touchés musculairement, alors que Marco Verratti et Abdou Diallo sont absents après avoir été testés positifs au coronavirus.

Le groupe du PSG contre Nîmes : Sergio Rico, Alexandre Letellier, Denis Franchi; Mitchel Bakker, Colin Dagba, Alessendro Florenzi, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Timothée Pembélé; Leandro Paredes, Danilo Pereira, Rafinha, Idrissa Gueye, Julian Draxker, Xavi Simons, Edouard Michut; Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Moïse Kean, Mauro Icardi, Pablo Sarabia