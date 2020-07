Le groupe du PSG pour sa reprise contre Le Havre

La dernière fois que le Paris Saint-Germain a joué un match de football, c'était sur la pelouse du Parc des Princes contre le Borussia Dortmund au début du mois de mars. Depuis, plus rien.

Et à quelques semaines des finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, ainsi que de la reprise de la Ligue des champions, les Parisiens ont repris le travail.

Contre Le Havre ce dimanche après-midi, Thomas Tuchel va avoir l'occasion de voir son équipe reprendre du rythme pour un premier match amical. Un match en douceur pour permettre à Parisiens comme Normands de retrouver des sensations.

Thomas Tuchel a convoqué tous ses joueurs à l'exception de Juan Bernat, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo. Les deux premiers sont laissés au repos, et Diallo a repris plus tard que les autres.