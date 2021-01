Le groupe du Real Madrid pour affronter Alavés

En l'absence de Zidane (positif au Covid), David Bettoni, son adjoint, sera sur le banc samedi face à Alavés.

Pour cette rencontre, le coach français a fait appel à 20 joueurs de son effectif. Sergio Ramos, Carvajal et Federico Valverde, blessés, sont les principaux absents. Nacho, cas contact, n'est pas retenu non plus.

Le groupe madrilène :

Gardiens: Courtois, Lunin, Altube.

Défenseurs: E. Militão, R. Varane, Marcelo, Odriozola, F. Mendy, Chust.

Milieux: Kroos, Modrić, Casemiro, Isco, Blanco.

Attaquants: Hazard, Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr, Mariano.