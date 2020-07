Le groupe du Real Madrid pour affronter Alavés en Liga

Le Real Madrid doit prendre trois points contre Alavés s'il veut conserver une avance de quatre points sur le FC Barcelone en tête du classement et ne pas s'inquiéter.

Pour l'occasion, les Merengue affronteront un Alavés en chute libre depuis la reprise de la Liga sur la pelouse du Di Stéfano ce vendredi soir. Zidane a annoncé sa convocation,

L'entraîneur français a convoqué un total de 22 joueurs et fait face à une pénurie de défenseurs. Sans Sergio Ramos et Carvajal, suspendus, le Français savait déjà que ce ne serait pas facile.

Mais à ces absents s'est ajoutée celle de Marcelo, absent de l'entraînement ce jeudi et forfait pour la rencontre. Nacho ne s'est pas remis à temps, et Zidane a donc convoqué deux jeunes : Javi Hernandez et Miguel Gutierrez. Luka Jovic est en isolement, et James, il n'est toujours pas convoqué.

Voici le groupe du Real Madrid pour affronter Alavés : Courtois, Areola, Altube; Militao, Varane, Mendy, Javi Hernandez, Miguel Gutierrez; Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco; Hazard, Benzema, Bale, Lucas, Asensio, Brahim, Mariano, Vinicius, Rodrygo