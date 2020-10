Le groupe du Real Madrid pour affronter le Levante en Liga

Le Real Madrid va affronter le Levante ce dimanche après-midi après sa victoire contre Valladolid en milieu de semaine, mais devra faire sans certains de ses cadres.

Zinedine Zidane a été contraint d'annoncer plusieurs blessures lors des derniers jours, en commençant par Eden Hazard, qui s'est de nouveau blessé.

Dani Carvajal et Álvaro Odriozola ne participeront pas non plus à la rencontre, les deux défenseurs s'étant blessés lors des derniers jours. Toni Kroos est lui aussi forfait.

Voici le groupe du Real Madrid contre le Levante : Courtois, Lunin, Altube; Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, Chust; Modric, Casemiro, Valverde, Odegaard, Isco; Benzema, Asensio, Lucas Vazquez, Jovic, Vinicius Junior, Rodrygo