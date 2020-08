Le groupe du Real Madrid pour affronter Manchester City

Le Real Madrid, Manchester City, la Juventus Turin et l'Olympique Lyonnais lancent le coup d'envoi de la reprise de la Ligue des champions, presque cinq mois après les derniers matches joués.

Après une défaite à la maison au match aller, le Real Madrid se rend à l'Etihad Stadium dans l'espoir de renverser la situation et de décrocher un billet pour le Final 8 de la compétition, qui se jouera à Lisbonne.

Pour l'occasion, Zinedine Zidane a fait des choix. L'entraîneur français a décidé de se passer de Gareth Bale et de James Rodriguez, qui ne figuraient pas non plus sur les dernières convocations des matchs de Liga il y a quelques semaines.

Le divorce entre l'entraîneur et ses deux joueurs semble de plus en plus clair. Parmi les absents se trouvent aussi Mariano Diaz, positif au Covid-19, et Sergio Ramos, suspendu. Cependant, le nom du capitaine apparaît bien sur la convocation, car il fera le voyage avec son équipe pour assumer son statut de leader et motiver ses troupes.

Voici le groupe du Real Madrid contre Manchester City : Courtois, Areola, Altube; Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, Carvajal, Javi Hernandez; Kroos, Modric, Valverde, Casemiro, Isco; Hazard, Benzema, Lucas Vazquez, Jovic, Asensio, Brahim, Vinicius, Rodrygo