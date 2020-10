Le groupe du Real Madrid pour affronter le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions

Zidane devra faire sans un joueur de plus, ce mercredi (21h00) face au Shakhtar Donetsk. Et pas des moindres. En plus de devoir se priver de Dani Cavajal, Alvaro Odriozola, Martin Ødegaard et Eden Hazard blessés, ainsi que de Mariano Diaz, l'entraîneur français ne pourra pas compter sur Sergio Ramos, touché contre Cadix ce samedi.

En revanche, le coach pourra tout de même compter sur la plupart de ses joueurs importants, tels que Luka Modric, Benzema, Varane et Kroos.

Le groupe du Real Madrid :

Courtois, Lunin et Altube, Militao, Varane, Nacho, Marcelo et Mendy, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde et Isco, Benzema, Asensio, Vazquez, Jovic, Rodrygo, Vinicius Jr.