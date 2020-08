Le Guen, Lama, Pauleta... les anciens reviennent sur la défaite du PSG

Le Paris Saint-Germain va devoir encore un peu patienter avant d'ajouter la Ligue des champions à son palmarès. Le club de la capitale a buté sur le Bayern Munich en finale de la C1 à Lisbonne ce dimanche soir. Les Bavarois se sont montrés plus réalistes et ont puni les joueurs de la capitale avec un but de Kingsley Coman, formé au PSG, en début de seconde période. Dans les colonnes de 'L'Equipe', des anciens entraîneurs et joueurs du PSG sont revenus sur ce rendez-vous manqué.

"La clé de ce match, c'est Neymar qui a été loin de son meilleur niveau et ça fait une grosse différence. Ça se joue à peu mais je ne pensais pas que Paris aurait si peu de maîtrise. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Neymar, si c'était de la crispation ou de la fatigue avec l'accumulation des matches. J'ai trouvé Mbappé plus en jambes, je l'ai trouvé plus dangereux. Dans le rapport de forces, j'ai trouvé que le Bayern a maîtrisé son sujet. Paris a raté sa finale, j'attendais l'équipe à un autre niveau", a regretté Paul Le Guen.

"Le PSG mérite de gagner un titre comme celui-là"

Un sentiment partagé par Patrick Colleter : "C'était très moyen, et la victoire est méritée pour le Bayern. Les attaquants parisiens ont été très décevants, quoi dire d'autre... Je ne vois pas une grosse différence entre les deux équipes, mais les Parisiens n'ont pas assez pesé offensivement. Pour moi, Neymar est passé au travers. Mbappé un peu moins... Il y avait un grand gardien en face, même si Navas en est un aussi. Il a manqué des choses offensivement. Neymar est un joueur hors-norme mais ça arrive même aux plus grands, il voulait tellement gagner cette Ligue des champions avec Paris qu'il est passé à côté de son match. Il reviendra sans doute plus fort."

"Je suis triste pour Paris, c'était une occasion en or. Mais en face il y avait une institution, une équipe qui a fait un parcours exceptionnel, avec plus d'expérience et je pense un meilleur collectif. Le Bayern était mieux en seconde période. À Paris, j'ai vu des joueurs fatigués. Mbappé n'était pas prêt à jouer 90 minutes à fond. Pourtant, quand il avait le ballon, c'était exceptionnel. Di Maria aussi a paru fatigué. C'est bizarre ce qui s'est passé avec Neymar, il a manqué de réussite et de simplicité. Ça s'est joué sur peu de choses malgré tout : manque de réalisme et manque de fraîcheur, je crois", a analysé Vahid Halilhodzic.

Pauleta lui espère voir le PSG triompher dans le futur : "Même si on est tous tristes, et que c'est très dur de ne pas la gagner, je suis fier d'avoir le PSG en finale de la Ligue des champions. Une chose est sûre après une telle soirée, j'adore toujours et encore plus ce club. Un jour, la victoire en Ligue des champions va arriver car le PSG mérite de gagner un titre comme celui-là. On aura ce bonheur, et ce n'était pas notre année car c'était la première finale. Il faut continuer à travailler de la même façon et un jour, ça va arriver. L'expérience du Bayern a fait la différence."