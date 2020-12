Le Hertha Berlin déjà sous le charme de Guendouzi

En deux mois, l'international espoir français, Mattéo Guendouzi a su mettre le Hertha Berlin dans la poche. L'ancien Gunners, arrivé en prêt, a su séduire son monde en Allemagne et la direction allemande envisage déjà un recrutement définitif du joueur.

Le milieu de terrain apporte énormément dans le jeu du Hertha avec son talent et sa personnalité. À 21 ans, la presse allemande ne manque pas de souligner ses qualités tout comme le club après son but face à Gladbach : "Ce n'est pas sa spécialité, mais sa façon de frapper était géniale. Cela montre toute sa technique. Il est très, très précieux pour nous. Nous sommes heureux d'avoir pu le faire signer. C'est un très bon footballeur, qui a un bon sens de l'espace et qui est techniquement très fort. Il transmet cela. Mattéo n'est pas quelqu'un de réservé. Même s'il est jeune, il donne déjà des instructions alors qu'il ne parle pas la langue. Son contrat avec Arsenal se terminera dans un an (juin 2022). Il n'y a que deux options - soit les Anglais le prolongent, soit ils le vendent."