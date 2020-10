Le Hertha Berlin fonce sur Mattéo Guendouzi

Devenu un indésirable, Mattéo Guendouzi n'entre définitivement plus dans les plans de Mikel Arteta. Le FC Barcelone, le PSG, la Juventus et l'Inter étaient sur le dossier. Après une longue attente de temps de jeu, sa cote a chuté et le joueur n'est plus la priorité des cadors.

'FootMercato' évoque donc un intérêt du Hertha Berlin pour signer le jeune français. Cette même source évoque un prêt d'un an sans option d'achat. Une opportunité pour le milieu de terrain qui est sur d'avoir du temps de jeu dans ce club plus modeste.