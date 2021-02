Officiel : Le jeune Justin Che prÃªtÃ© au Bayern Munich

Justin Che, espoir américian, rejoint le Bayern Munich en provenance du FC Dallas.

Les deux clubs ont annoncé ce vendredi le prêt du jeune défenseur jusqu'à la fin de la saison.

Âgé de 17 ans, le Texan évoluera dans un premier temps avec la réserve du géant bavarois.

FC Dallas has loaned Homegrown Justin Che to @FCBayernUS.



Che is the second FC Dallas Homegrown to join FC Bayern on loan since the Elite Player Development partnership was formed three years ago.