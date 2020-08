Le joli message de Neymar après la qualification

Enfin. Après des années d'échecs et de mauvaises surprises, le Paris Saint-Germain a pu décrocher une place en finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

À Lisbonne, le PSG a disposé de Leipzig en demi-finales pour rejoindre la finale, et a pu compter sur un Neymar en pleine forme, comme lors du quart de finale contre l'Atalanta Bergame.

Le joueur brésilien fut l'un des grands artisans de la saison européenne du PSG, lui qui avait été blessé lors des deux dernières années au moment des phases finales de la Champions League.

Après la rencontre contre Leipzig, Neymar a pu exulter et a publié un message émouvant et combatif sur Instagram pour célébrer la qualification pour la finale.

"Deux années de suite avec des blessures à des moments cruciaux, importants pour moi et notre équipe. Aujourd'hui, je suis entier, sans blessure, en mesure d'aider mes coéquipiers de la meilleure façon possible", a commencé le numéro 10 parisien.

"Je suis trop heureux, très heureux ... très heureux ! On est entré dans l'histoire aujourd'hui mais on ne veut pas s'arrêter là, on en veut plus ... partons à la recherche de la coupe, de la grande oreille, du TROPHÉE! PARIS EN FÊTE !", a-t-il ajouté. Une belle récompense pour Neymar et ses coéquipiers.