Le joueur à la mode au Japon qui s'inspire de Messi, Salah, Hazard ou Sterling

Le joueur qui milite dans les rangs de Yokohama F. Marinos, est l'un des meilleurs footballeurs du championnat du Japon.

Ce dernier a été l'auteur de 15 buts et a délivré 15 passes décisives à ses coéquipiers.

"Je regarde jouer les plus grands joueurs qui jouent dans la même position que moi. Pour en citer quelques-uns, je dirais des joueurs comme Messi, Salah, Hazard et Steling, qui me surprennent toujours", a expliqué Nakagawa, qui a reconnu que son idole d'enfance était David Beckham.

En 2014, l'homme à la mode au japon, a été victime d'une grave blessure au genou. Le Japonais est revenu en forme sur les terrains et n'a depuis plus cesser de briller.

"Mon objectif est de jouer une coupe du Monde. Je vais travailler dur pour arrive à qualifier mon équipe pour le Mondial. J'ai besoin d'avancer et devenir un meilleur joueur", a-t-il conclu.