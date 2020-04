Le joueur avec lequel Rakitic parle le plus pendant le confinement

Le football est arrêté mais la vie continue pour les joueurs de football. Le FC Barcelone et ses joueurs continuent de s'entraîner depuis chez eux afin de pouvoir rester en forme et préparer la reprise.

Ivan Rakitic, milieu de terrain du Barça, s'est confié sur son confinement lors d'une visioconférence avec un jeune supporter, Biel, qui se trouve actuellement dans un hôpital de Barcelone.

Rakitic a expliqué au jeune homme de 11 ans comment se passait cette période pour lui : "Je m'entraîne à la maison et je donne des cours à mes filles. Nous avons envie de retrouver notre vie mais il faut attendre et garder le sourire."

Le garçon lui a aussi demandé comment il communiquait avec le reste de l'équipe : "Nous avons un groupe whatsapp avec le Barça et un avec la sélection croate. La personne avec laquelle je parle le plus, c'est ter Stegen, parce que nous vivons à côté et nous essayons de nous aider."

Le Croate a expliqué à Biel qu'il souhaitait retourner au centre d'entraînement et profiter du football. L'entretien entre les deux a été organisé grâce à la Fondation du Barça.