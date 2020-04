Le joueur contre lequel Arbeloa a eu le plus de mal à défendre

Álvaro Arbeloa fut, pendant sept saisons, l'un des défenseurs les plus coriaces du Real Madrid. Le joueur avait conquis plusieurs entraîneurs dont Mourinho, Pellegrini et Ancelotti.

Malgré avoir joué contre des légendes du football espagnol comme Leo Messi, David Villa ou encore Neymar Junior, l'ancien défenseur a reconnu qu'un autre joueur lui avait fait beaucoup de mal.

Dans une discussion avec 'DjMaRiiO' sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur du Real Madrid a donné le nom de l'attaquant contre lequel il a eu le plus de mal à défendre.

"Un des plus agaçants, et je ne m'y attendais pas, c'était Alexandre Pato. Il était très énervant. Lors de ma première année, contre Milan, nous avons joué deux matches contre lui, et c'était très très très agaçant", a reconnu Arbeloa.

"Il y avait Ronaldinho de l'autre côté et il envoyait constamment le ballon dans mon dos. Pato était un joueur très énervant", a-t-il ajouté.