Le joueur le plus cher du monde est...

Tous les six mois, l'Observatoire du Football du Centre International d'Études du Sport publie un classement des joueurs les plus chers du monde. Ce classement est basé sur un algorithme qui étudie l'âge, les performances en club et en sélection et les compétitions dans lesquelles joue le joueur.

Pour ce premier classement de l'année diffusé sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé, qui était la saison dernière le joueur avec la plus grande valeur marchande, se voit terminer à la 5e place avec une valeur de 149 millions d'euros. Mais qui est le premier du classement ? Quel est le TOP 5 ? Où sont placés Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? Réponses.

À la première place du classement on retrouve, avec surprise, Marcus Rashford, avec une valeur de 165,6 millions d'euros. En deuxième position, Herling Haaland avec une valeur de 152 millions d'euros. Trent Alexander-Arnold termine le podium avec une valeur de 151,6 millions d'euros. En quatrième position, on retrouve le joueur de Manchester United, Bruno Fernandes, 151,1 millions d'euros.

Neymar est loin derrière, estimé à 32 millions d'euros. Le CIES jusitifie ce prix à cause des blessures à répétition du brésilien. Lionel Messi, 33 ans, est estimé à 54 millions d'euros et Cristiano Ronaldo, 35 ans, à 47 millions d'euros.

.@MarcusRashford takes the lead in the ranking of big- league players with the highest estimated transfer value as per @CIES_Football algorithm With only months of contract remaining, former leader @KMbappe back to 5th place Top https://t.co/oDEfg1IRgj pic.twitter.com/FMCXMeMNGy