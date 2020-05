Le joueur qu'a perdu une somme folle au Poker

Il était un joueur prometteur à Arsenal et est devenu l'une des déceptions du football. Niklas Bendtner a fait parler de lui à de nombreuses reprises mais pas pour ses performances sur le terrain.

L'attaquant a même menacé de viol un chauffeur de taxi et a été condamné à 50 jours de prison qu'il a purgés à son domicile. Depuis décembre dernier, le Danois n'est plus un joueur de l'équipe de Copenhague car ils ont conclu un accord pour ne pas prolonger son contrat après n'avoir réussi à convaincre son équipe,

Cette fois, dans une "émission de télé-réalité", le footballeur a raconté un autre passage de sa vie qui lui a fait perdre plusieurs millions d'euros et qui est lié au jeu, mais pas au football...

"C'est difficile d'évaluer le montant de ce que j'ai perdu mais cela doit tourner à près de cinquante millions de couronnes danois (soit environ 6,7M€). C’était pour le jeu, le plaisir et les ennuis, a lancé le joueur de 32 ans dans son show TV et repris par le tabloïd 'The Sun', Je ne dirais pas que j'ai un problème avec le jeu, j'ai toujours réussi à le contrôler."

Bendtner a expliqué que c'était un mélange de danger, de plaisir et de jeu, mais qu'il l'avait toujours sous contrôle et ne le considérait pas comme un problème.

"Après cette nuit-là, c'était fini avec les gros montants, a encore assuré celui qui cherche son prochain défi dans le football. Je dois organiser une soirée poker avec un nouveau groupe d’amis. Nous venons de mettre en jeu 100 couronnes (environ 14€) chacun."