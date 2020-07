"Le joueur que j'enlèverais du Real Madrid ? Benzema"

L'Athletic Bilbao reçoit ce dimanche le Real Madrid à San Mamés. Ce sera un match compliqué : les Basques veulent continuer sur leur lancée vers les places européennes, tandis que l'équipe merengue, est très proche du titre.

Iñaki Williams a accordé une interview à 'AS', dans laquelle il a analysé le choc face au Real Madrid.

Pour l'ailier de 26 ans, l'Athletic peut rendre la Liga plus intéressante : "Il y a quatre points d’écart, mais le Barça va insister et leur en demander plus, tout comme nous. Nous aurons l’occasion de rendre la Liga plus intéressante si nous les battons."

On lui a demandé quel joueur il enlèverait du Real Madrid, pour faciliter la victoire des siens : "Benzema, c’est celui qui fait la différence, il fait une saison exceptionnelle. C’est l’un de mes attaquants préférés, il est très complet et il gère tous les aspects du jeu. J’adore comment il crée des espaces et comment il tient le ballon et s’appuie sur ses coéquipiers. C’est une merveille."

Mais le joueur de l'Athletic a aussi couvert d'éloges le capitaine des merengues : "C’est le défenseur [Sergio Ramos] le plus buteur de la Liga. C’est un central incroyable, il fait les différences et c’est un défi de rivaliser avec lui en face à face. J’essaierai de faire qu’il ne soit pas dans son meilleur jour."