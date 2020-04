Le jour où Alphonso Davies a recontré Robben

Alphonso Davies, la révélation du Bayern Munich cette saison, a évoqué ses premiers pas à Munich et sa rencontre avec Arjen Robben. Le jeune joueur est arrivé au club en janvier 2019 en provenance de Vancouver. Cette saison, il a rayonné en Ligue des Champions.

"C'était à la fois excitant et effrayant. Je devais simplement me prouver que je pouvais être compétitif au plus haut niveau. J'avais l'habitude de regarder ces gars à la télévision depuis tout petit et je me suis retrouvé là, à les voir en personne, à m'entraîner et à jouer avec eux. J'étais intimidé. Quand Arjen Robben s'est présenté à moi, je ne pouvais juste pas le croire. Je veux dire que je ne pensais pas que c'était le vrai Arjen Robben», a raconté Alphonso Davies à Gary Lineker dans une interview pour le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.