Le jour où Joaquin a snobé José Mourinho

Joaquín, 39 ans, aurait pu jouer à Chelsea lors du premier passage de José Mourinho.

Dans un entretien accordé à 'ESPN', l'ailier espagnol a raconté le jour où il a posé un lapin au Special One.

"Je ne suis jamais venu, commence-t-il par expliquer. Ils étaient tous à l'hôtel Alfonso XIII, et je n'y suis pas allé. Je ne voulais pas y aller parce que je savais que si j'y allais, je finirais par me retrouver en route pour l'Angleterre. J'ai parlé à Mourinho et je me suis excusé. Et après, il m'a remercié. Il m'a dit : "J'apprécie que tu sois honnête parce que tu es le premier footballeur à m'avoir dit non". Je sais que j'ai manqué une occasion importante de jouer pour une grande équipe et de gagner beaucoup d'argent, de remporter des trophées, mais ce n'était pas ce que j'avais en tête. Donc, je n'ai aucun regret. J'étais heureux là où j'étais (Betis Séville)", conclut Joaquín.

Pour rappel, il finit par quitter l'équipe andalouse en 2006, avant d'y revenir en 2015. Il est actuellement le joueur le plus capé de l'histoire du club.

L'amour du maillot, c'est ça!