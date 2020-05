Le Klassiker Dortmund-Bayern : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après deux journées d'acclimation aux nouvelles règles du football en Allemagne, l'un des plus gros matches de la saison est de retour en Bundesliga : le Klassiker Borussia Dortmund-Bayern Munich.

Il reste sept journées de championnat en Allemagne et les équipes se battent pour leurs objectifs de la saison, tout en essayant de retrouver un bon rythme après deux mois sans compétition et sans entraînement collectif.

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont fait un sans faute depuis la reprise du championnat. Seuls quatre points séparent le leader bavarois de son dauphin, qui rêve de pouvoir mettre fin à série de sept titres consécutifs du Bayern Munich.

Certains joueurs devraient en revanche manquer à l'appel. Marco Reus n'a pas joué depuis la reprise, Mats Hummels s'est blessé ce week-end côté BVB. Au Bayern, Thiago Alcantara ne pourra pas non plus participer au Klassiker.

Dortmund-Bayern : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Quatre matches de la 28e journée seront joués ce mardi. Les cinq autres auront lieu mercredi. Le match entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich se disputera ce mardi 26 mai à 18h30.

La rencontre aura lieu dans un Signal Iduna Park bien évidemment privé de ses supporters en raison des règles imposées pour éviter la propagation du coronavirus.

Le Klassiker que tout le monde attend sera diffusé en France sur la chaîne BeIn Sports 1. Le groupe BeIN a les droits de la Bundesliga en France et les autres matches seront eux aussi diffusés sur les autres chaînes du groupe.

Tous les supporters et utilisateurs de notre application et page internet pourront suivre le direct commenté comme à leur habitude sur BeSoccer (Android et iOS), et sur la page internet. Le meilleur moyen de vous tenir au courant de toutes les grosses occasions, buts, sanctions, polémiques etc. des rencontres.