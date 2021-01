L'aventure de Julen Lopetegui avec le Real Madrid n'aura duré que quatre petits mois, mais, elle a laissé des traces au sein du vestiaire merengue. Preuve en est avec la récente déclaration de Toni Kroos.

Dans le podcast ''Einfach mal Lippen", qu'il co-anime avec son frère Felix, l'international allemand a évoqué le court passage de Lopetegui à la Maison Blanche.

"Le licenciement de Lopetegui m’a personnellement blessé parce que c’est une personne et un entraîneur de premier rang. Il a simplement traversé une période de merde quand il est devenu entraîneur à Madrid. J'étais vraiment content pour lui lorsqu’il a gagné l’Europa League avec Séville. Il le méritait. Je lui ai dit que j’étais vraiment désolé et que si ça avait été moi je l’aurais gardé parce que je croyais en lui", confie l'ancien joueur du Bayern Munich avant d'ajouter : "Il a rejoint un Real qui venait de remporter trois Ligue des Champions consécutives, qui venait de perdre Cristiano. Il était clair que l’année n’allait pas être facile. Sincèrement, ça a été le licenciement qui m’a le plus fait mal de tous, simplement parce que j’étais convaincu par lui et ses idées. Ça m’a laissé un gout amer en bouche", conclut-il.