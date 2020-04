Le luxe de Fabián : choisir entre le Real Madrid, le Barça, Man City...

Mbappé. Neymar. Pogba. Ces trois noms vont très certainement alimenter la rubrique mercato cet été. Mais pour le moment, aucun autre joueur ne fait autant parler que Fabián Ruiz.

Le joueur de 24 ans effectue des performances remarquées sous le maillot de Naples depuis son arrivée en 2018. Acheté 30 millions d'euros au Betis Séville, l'international espagnol fait l'objet de nombreuses convoitises et pas des moindres.

Le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City, entre autres, se pencheraient sur le joueur.

Parmi tous ces intérêts, c'est bel et bien le Real Madrid qui serait en pôle position pour l'heure. Son agent, persuadé du talent de son protégé, se doute qu'il sera convoité prochainement. Il avait confirmé dans un premier temps l'intérêt du club madrilène avant d'annoncer un mercato agité pour son milieu de terrain.

C'est ensuite à ce moment-là que le facteur des entraîneurs intervient. Au FC Barcelone, Quique Setién pourrait faire pencher la balance pour arrivée, également passé par le Betis. Pour la formation blaugrana de Lionel Messi, avoir un joueur de taille comme Fabián dans ses rangs serait un atout de taille pour affronter la nouvelle saison.

Mais les méthodes de Pep Guardiola pourraient également séduire le jeune joueur. Cependant, la sanction écopée par Manchester City pourrait freiner son arrivée en Angleterre.

L'Espagnol, qui a notamment disputé six rencontres avec sa sélection, est sous contrat jusqu'en 2023. Cette saison, il a disputé 32 matchs avec le Napoli et inscrit 3 buts, sa valeur est estimée entre 90 et 120 millions d'euros.