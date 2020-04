"Le maillot du Real Madrid pèse"

Qu'il marque des buts ou non, Vinicius a l'amour du maillot. Le Brésilien a certainement en tête chacun de ses six buts au Bernabeu, et sur Twitter, il a encore démontré ce sentiment.

Un follower a tenu à saluer la façon dont le joueur regardait l'écusson du club, son dévouement. "Nous sommes le plus grand club du monde, et tout le monde sait ce que ce maillot pèse. Jusqu'au bout. Hala Madrid !" lui a répondu le joueur.

Voila une réponse qui devrait faire des heureux.