Défait par le Bayern Munich à Lisbonne, le club entraîné par Thomas Tuchel a désormais besoin de digérer cette défaite cruelle avant de se tourner vers la reprise du championnat. De ce fait, la rencontre prévue samedi face à Lens, pour le compte de la 2ème journée de Ligue 1, a été décalée.

Suite à la demande envoyée par le PSG à la LFP, cette dernière a accepté de reporter cette rencontre. La Ligue de Football Professionnelle s'est réunie ce mardi matin lors d’une réunion, après avoir échangé avec les diffuseurs, et a fait le choix de faire jouer ce match le 10 septembre prochain.

"Soyons sérieux, on joue la Ligue 1 Uber Eat, pas la Ligue 1 PSG"

Une décision qui a du mal à passer auprès de Sylvain Robert, le maire de Lens. "Dans un monde où tout irait bien, le Paris Saint-Germain aurait remporté la Ligue des champions ce week-end, récupéré physiquement en fêtant sa victoire, Thomas Tuchel présenterait la composition de l'équipe avant le départ pour Lens (...) Dans la réalité, le PSG a perdu la finale de la Ligue des champions et à défaut de parader pour sa prochaine rencontre de championnat, souhaite le report du match face au Racing Club de Lens pour récupérer physiquement...", a d'abord expliqué le maire, dans un communiqué sous le signe du mécontentement. Pour lui, les supporters lensois sont les premiers lésés.

"Comment expliquer aux supporters sang et or qu'ils devront se déplacer en semaine pour supporter leur équipe parce que le PSG frustré par sa défaite sollicite un report du match ? Les supporters expliqueront sans doute à leur entreprise qu'il faut décaler leur journée de travail du 11 septembre pour récupérer du match... Pas certains que ça ait le même effet ! Soyons sérieux, on joue la Ligue 1 Uber Eat, pas la Ligue 1 PSG", a ensuite martelé Sylvain Robert. Les retrouvailles s'annoncent tendues.