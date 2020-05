Le maire de Madrid tacle le Real et fait l'éloge de l'Atletico

On ne sait pas encore quand la reprise de la Ligue des Champions aura lieu, mais certains voient déjà un certain club remporter la finale, et ce n'est pas le Real Madrid ou le FC Barcelone.

Le maire de la ville de Madrid était invité à la radio 'Cadena COPE', et a tenu à apporter son soutient aux colchoneros.

"Cette Ligue des Champions est celle de l'Atlético. On a éliminé le champion en titre au cours de la saison la plus étrange", a-t-il déclaré dans un premier temps avant de tacler l'équipe rivale.

"La troisième finale sera la bonne. Cette fois, en finale Real-Atlético, Clattenburg n'arbitrerait pas."

Clattenburg est l'arbitre qui a arbitré la finale de 2016 entre les deux clubs, l'arbitre avait récemment avoué qu'il s'était trompé sur le but de Ramos.