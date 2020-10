Le Mali l'emporte face au Ghana

La jeunesse malienne fait déjà des siennes ! Les Aiglons n'ont fait qu'une bouchée du Ghana en amical ce vendredi soir (3-0), et ce, malgré l'absence de 11 joueurs souvent convoqués.

Le Ghana, lui, pouvait compter sur les frères Ayew et Thomas Partey, transféré récemment à Arsenal, mais leur présence n'a malheureusement pas suffi pour battre le Mali, largement dominateur.

À la 3ème minute, le Rennais Traoré bat le gardien Ati-Zigi et ouvre le score pour les siens. Après la pause, les Maliens étaient bien déterminés à faire le break. À la 49ème, le Rémois El Bilal Touré, qui honorait sa première sélection, inscrit le deuxième but malien après un beau centre d'Hamari Traoré. Amadou Haïdara est venu mettre son grain de sel en inscrivant le troisième but à la 75ème minute. La messe était dite (3-0, score final).