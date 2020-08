"Le manque d'intensité nous a condamné"

Les 'Culés' ont du mal à avaler ce qui est sans aucun doute l'une des pires défaites de l'histoire du club.

Le FC Barcelone a été massacré par un Bayern de gala et parmi les joueurs, seuls Gerard Piqué et Frenkie de Jong ont courageusement répondu à chaud aux questions des journalistes. Alors que Piqué a eu des paroles très dures bien qu'honnêtes, l'ex-milieu de l'Ajax a lui été plus mesuré dans ses propos.

Toutefois, De Jong a quand même su pointer du doigt les problèmes de ce Barça : "Ils ont été meilleurs que nous. Je ne crois pas qu'il s'agisse de talent, mais plus d'un probème d'intensité et de travail. Nous devons changer certaines choses".

Le Néerlandais a également fait état de l'urgence pour le club de changer certaines choses : "C'est une grosse déception, pas seulement pour moi mais pour tout le club car le Barça est habitué à gagner des trophées. Nous devons apporter beaucoup plus", a-t-il notamment affirmé après le match.

Enfin, il a reconnu que l'équipe a beaucoup de probèmes à régler : "On a vu que l'équipe était grandement en difficulté. Nous sommes conscients que des changements doivent intervenir au plus vite. Nous demandons pardon aux fans".

Pour le moment, à l'exception de Piqué et De Jong, les membres de l'effectif ne se sont toujours pas exprimés.